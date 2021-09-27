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Сертифікати підробляли на Черкащині.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Черкаській області було викрито схему підробки COVID-сертифікатів. У прес-службі Кіберполіції заявили, що незаконною діяльністю займалась 32-річна сімейний лікар разом зі своєю 48-річною знайомою. Остання була посередницею.
Відомо, що потенційним покупцям в месенджерах пропонували отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19. Послуга коштувала 5000 гривень. Відомо, що зловмисниці обіцяли внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Але при цьому спеціально робилися помилки при внесенні даних.
Це призводило до того, що довідка не генерувалася у додатку Дія, тому медпрацівниця видавала паперові Covid-сертифікати. Наразі встановлюються особи, які скористалися такими послугами. Тепер горе-лікарці та іншим фігурантам загрожує до 6 років в'язниці з позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років.
10:24: Кіберполіція викрила схему підробки ковід-сертифікатів
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