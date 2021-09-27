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Росія почала військові навчання у Криму

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 09:47
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Росія почала військові навчання у Криму

Тренування триватимуть три дні. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на анексованому півострові Крим стартували російські військові навчання. Відомо, що у них візьмуть участь майже 2 тисячі військових та понад 100 одиниць техніки. Про це повідомили російські ЗМІ.

Відомо, що навчання проходитимуть три дні на полігоні Опук в східній частині півострова.

«Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно із зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб», - відзначили журналісти.

Тренування проходитимуть і вдень і вночі.

 

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