Росія почала військові навчання у Криму

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Тренування триватимуть три дні.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на анексованому півострові Крим стартували російські військові навчання. Відомо, що у них візьмуть участь майже 2 тисячі військових та понад 100 одиниць техніки. Про це повідомили російські ЗМІ.
Відомо, що навчання проходитимуть три дні на полігоні Опук в східній частині півострова.
«Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно із зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб», - відзначили журналісти.
Тренування проходитимуть і вдень і вночі.
10:24: Кіберполіція викрила схему підробки ковід-сертифікатів
09:08: МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України
08:33: Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя
13:59: У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину
09:07: Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина
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