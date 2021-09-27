МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України 09:08
Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя 08:33
У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину 13:59
Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина 09:07
Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак 14:08
Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії 12:41
Апеляційний суд визнав карантинні обмеження Кабміну законними 10:47
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського 13:18
На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн 12:39
В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин 12:08
Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих 11:32
Лучшие отели Одессы 09:11
Нових хворих побільшало на понад 3000 осіб.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ представили нову коронавірусну статистику. За 26 вересня в Україні виявили 3 007 людей з вірусом. Тим часом на Землі нарахували майже 232 мільйони випадки зараження.
За минулу добу 94 осіб померли. Разом з тим 952 особи одужали.
«Дніпропетровська область (371 новий заражений), Чернівецька область (282), Львівська область (241), Харківська область (233) і Тернопільська область (180)», - уточнили, де найбільша кількість нових хворих у відомстві.
До слова, раніше голова компанії Pfizer розповідав, що очікує щорічної вакцинації людей від коронавірусу. В тому числі й серед дітей.
09:08: МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України
08:33: Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя
13:59: У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину
09:07: Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина
14:08: Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.