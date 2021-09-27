МОЗ відзвітувало про 94 летальні випадки серед ковідних пацієнтів України

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 09:08

Нових хворих побільшало на понад 3000 осіб.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ представили нову коронавірусну статистику. За 26 вересня в Україні виявили 3 007 людей з вірусом. Тим часом на Землі нарахували майже 232 мільйони випадки зараження.

За минулу добу 94 осіб померли. Разом з тим 952 особи одужали.

«Дніпропетровська область (371 новий заражений), Чернівецька область (282), Львівська область (241), Харківська область (233) і Тернопільська область (180)», - уточнили, де найбільша кількість нових хворих у відомстві.

До слова, раніше голова компанії Pfizer розповідав, що очікує щорічної вакцинації людей від коронавірусу. В тому числі й серед дітей.