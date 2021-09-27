Глава Pfizer розповів, коли людям дозволять повернутися до доковідного життя

Аня Мартинюк 27 вересня 2021, 08:33

А саме, коли Pfizer налагодить безперебійний продаж своєї вакцини.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 26 вересня, глава правління і генеральний директор американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла озвучив свій прогноз щодо того, коли світ повернеться до нормального життя. А саме без ковідних обмежень.

За його словами, такий хід подій можливий протягом року, але при дотриманні ряду обов'язкових умов.

«Ми однозначно зможемо повернутися до нормального життя. Я не думаю, що це означає, що будуть з'являтися нові штами коронавіруса. Але тим не менше ми не зможемо жити нормальним життям без вакцинації. У нашому розпорядженні з'являться нові препарати від коронавіруса, які будуть ефективно діяти щонайменше рік. Я вважаю, що найбільш вірогідний сценарій - це щорічна вакцинація всього населення», - заявив Бурла.

Що ж, для компанії Pfizer це означатиме стабільний чималий прибуток. Також у Pfizer планують розширити свою аудиторію, випустивши вакцину для дітей 5-11 років.