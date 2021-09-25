Усик заявив про впевненість у перемозі над Джошуа

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 13:33

На кону 100 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси боксера Олександра Усика, розповів, в яких настроях перебуває спортсмен. За його словами, Усик упевнений в своїй перемозі на 1000%.

«Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок і сили. Не треба бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює - навички або потужність. Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко», - заявив він.

Красюк зауважив, що українець може відправити в нокаут опонента одним ударом в підборіддя. Як відомо, за перемогу Усик може отримати понад 100 мільйонів гривень.