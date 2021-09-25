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А також у разі дистанційного навчання.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві освіти і науки запевнили, що українські вчителі можуть не перейматися через карантин. Так, ні він, ні дистанційне навчання не вплинуть на розмір їх зарплати.
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що норми виплати зарплат вчителям прописані в Кодексі законів про працю та Галузевому угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки. Нагадаємо, наразі Україна в жовтій карантинній зоні.
13:59: У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину
09:07: Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина
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