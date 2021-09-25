У МОН пообіцяли не урізати зарплати вчителів на тлі карантину

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 13:59

А також у разі дистанційного навчання.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що українські вчителі можуть не перейматися через карантин. Так, ні він, ні дистанційне навчання не вплинуть на розмір їх зарплати.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що норми виплати зарплат вчителям прописані в Кодексі законів про працю та Галузевому угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки. Нагадаємо, наразі Україна в жовтій карантинній зоні.