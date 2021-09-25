На Одещині школяр підпалив церкву

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 09:39

Мотиви хлопця відомі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що в селі Іванчанка Болградського району Одеської області школяр підпалив церкву. 12-річний хлопець таким чином хотів помститися однокласнику за буллінг. У прес-службі поліції Одеської області зазначили, що подія мала місце 21 вересня. В результаті пожежі ніхто не постраждав, а вогонь вдалось приборкати місцевим жителям.

Наразі подія кваліфікована як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 КК України. на батьків школяра буде складено протокол за ст.184 КУпАП. Ведеться слідство. Також перевіряється інформація про можливий буллінг.