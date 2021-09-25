Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 09:07

Але запевнив, що екс-дружину все ще любить.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що мільярдер і глава компанії Tesla Ілон Маск розлучився з співачкою Клер Буше. Остання, як відомо, працює під псевдонімом Граймс.

Нагадаємо, у пари є син. Про розлучення Маск зізнався виданню Page Six.

«Зараз ми в напіврозлученні, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках», - зазначив він.

За словами Маска, сімейним стосункам завадила відстань. Як відомо, бізнесмен постійно знаходиться в Техасі або за кордоном, Граймс перебуває у Лос-Анджелесі.