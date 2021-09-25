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Але запевнив, що екс-дружину все ще любить.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що мільярдер і глава компанії Tesla Ілон Маск розлучився з співачкою Клер Буше. Остання, як відомо, працює під псевдонімом Граймс.
Нагадаємо, у пари є син. Про розлучення Маск зізнався виданню Page Six.
«Зараз ми в напіврозлученні, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках», - зазначив він.
За словами Маска, сімейним стосункам завадила відстань. Як відомо, бізнесмен постійно знаходиться в Техасі або за кордоном, Граймс перебуває у Лос-Анджелесі.
09:07: Ілон Маск розлучився після трьох років стосунків і народження сина
14:08: Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак
12:41: Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії
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