В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

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Та 133 смерті від ковіду.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 24 вересня було виявлено 8 267 пацієнтів з коронавірусом. Серед них 715 дітей і 157 медиків. Відомо також про смерть 133 пацієнтів.
«Найгірше ситуація в Харківській (+929 нових пацієнта), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях», - йдеться в повідомленні.
До слова, за весь період пандемії в Україні зафіксували 2 387 750 випадків захворювання на коронавріус.
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