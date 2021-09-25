В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 08:33

Та 133 смерті від ковіду.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 24 вересня було виявлено 8 267 пацієнтів з коронавірусом. Серед них 715 дітей і 157 медиків. Відомо також про смерть 133 пацієнтів.

«Найгірше ситуація в Харківській (+929 нових пацієнта), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях», - йдеться в повідомленні.

До слова, за весь період пандемії в Україні зафіксували 2 387 750 випадків захворювання на коронавріус.