Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
  • Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами
  • Україну переводять в жовту зону карантину

В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 25 вересня 2021, 08:33
Версія для друку
В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

Та 133 смерті від ковіду.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 24 вересня було виявлено 8 267 пацієнтів з коронавірусом. Серед них 715 дітей і 157 медиків. Відомо також про смерть 133 пацієнтів.

«Найгірше ситуація в Харківській (+929 нових пацієнта), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях», - йдеться в повідомленні.

До слова, за весь період пандемії в Україні зафіксували 2 387 750 випадків захворювання на коронавріус.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції