Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак 14:08
Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії 12:41
Апеляційний суд визнав карантинні обмеження Кабміну законними 10:47
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського 13:18
На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн 12:39
В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин 12:08
Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих 11:32
Лучшие отели Одессы 09:11
Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами 13:24
Суперакція від мера Івано-Франківська – Готовий віддати мільйон гривень за ковід-маніпуляцію 09:37
Не відстає від успішних колег.
Новину передає «Преса України».
Співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, неочікувано представила україномовну пісню «Бачила».
«Це спогад-сповідь, яка повинна нагадати кожному з нас, що навіть якщо ми прощаємося з любов'ю, вона все одно залишається жити в серці, незважаючи ні на що», - йдеться в описі пісні.
Не так давно україномовну пісню представила її колега Світлана Лобода.
Робота Лободи дуже сподобалась українським фанатам зірки.
14:08: Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак
12:41: Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії
10:47: Апеляційний суд визнав карантинні обмеження Кабміну законними
13:18: У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.