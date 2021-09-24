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Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак

Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 14:08
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Слідом за Лободою україномовну пісню випустила Ані Лорак

Не відстає від успішних колег.

Новину передає «Преса України».

Співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, неочікувано представила україномовну пісню «Бачила». 

«Це спогад-сповідь, яка повинна нагадати кожному з нас, що навіть якщо ми прощаємося з любов'ю, вона все одно залишається жити в серці, незважаючи ні на що», - йдеться в описі пісні.

Не так давно україномовну пісню представила її колега Світлана Лобода.

Робота Лободи дуже сподобалась українським фанатам зірки.

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