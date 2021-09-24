«Слуги народу» посварилися через Лещенка

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Один із нардепів запропонував виключити себе з фракції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, у фракційному чаті «Слуг народу» відбулась сварка. А саме через перепризначення екс-нардепа і колишнього журналіста Сергія Лещенка членом наглядової ради Укрзалізниці. Як відомо, Лещенко не має необхідних знань для роботи на такій посаді, яка оплачується конкретно йому в понад 300 тисяч гривень на місяць.
Джерело у фракції розповіло журналістам, нардеп Максим Бужанський запропонував підняти питання про виключення себе з фракції на тлі захисту Юлією Гришіною Лещенка. Вона аргументує свій захист тим, що Лещенко «топить» за команду Зеленського.
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