Батько Зеленського почав захищати сина в Інстаграм

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73-річний Зеленський-старший втомився спостерігати за тим, як його сина «закидають помідорами».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що батько президента України Володимира Зеленськго, Олександр, з'явився в соцмережі Інстаграм. Тепер 73-річний Олександр Зеленський активний у соцмережі. Відомо, що сторінку він завів ще півроку назад.
Так, нещодавно він оприлюднив пост, в якому зазначив, що йому важко спостерігати, як його сина «закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані "політологи".
«Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його "злодієм" і "вбивцею", і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», - зазначив він.
Також Зеленський-старший подякував прихильникам свого сина.
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12:41: Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії
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