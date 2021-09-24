Батько Зеленського почав захищати сина в Інстаграм

Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 13:14

73-річний Зеленський-старший втомився спостерігати за тим, як його сина «закидають помідорами».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що батько президента України Володимира Зеленськго, Олександр, з'явився в соцмережі Інстаграм. Тепер 73-річний Олександр Зеленський активний у соцмережі. Відомо, що сторінку він завів ще півроку назад.

Так, нещодавно він оприлюднив пост, в якому зазначив, що йому важко спостерігати, як його сина «закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані "політологи".

«Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його "злодієм" і "вбивцею", і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», - зазначив він.

Також Зеленський-старший подякував прихильникам свого сина.