Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
  • Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами
  • Україну переводять в жовту зону карантину

Батько Зеленського почав захищати сина в Інстаграм

Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 13:14
Версія для друку
Батько Зеленського почав захищати сина в Інстаграм

73-річний Зеленський-старший втомився спостерігати за тим, як його сина «закидають помідорами».  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що батько президента України Володимира Зеленськго, Олександр, з'явився в соцмережі Інстаграм. Тепер 73-річний Олександр Зеленський активний у соцмережі. Відомо, що сторінку він завів ще півроку назад.

Так, нещодавно він оприлюднив пост, в якому зазначив, що йому важко спостерігати, як його сина «закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані "політологи".

«Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів називають його "злодієм" і "вбивцею", і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді», - зазначив він.

Також Зеленський-старший подякував прихильникам свого сина.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції