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Відео зняли з висоти пташиного польоту.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Страна» показали розкішну італійську віллу президента Володимира Зеленського. Як відомо, український лідер має віллу на Форте-дей-Мармі – одному з найрозкішніших та найдорожчих італійських курортів.
Згідно з декларацією Зеленського, вілла площею 413 квадратних метрів коштує понад 3 мільйони євро. Однак у декларації за 2020 рік вілла зі списку нерухомості зникла. Відомо, що вона оформлена на дружину Зеленського – Олену.
Журналісти зняли на відео розкішну віллу з висоти пташиного польоту.
До слова, на початку передвиборної компанії Зеленський, який мітив у крісло президента, пояснював, що купив дорогу віллу через недосконалу банківську систему в Україні. За його словами, вілла буде продане зі стартом зйомок нового фільму.
12:41: Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії
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12:39: На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн
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