Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії

Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 12:41

Відео зняли з висоти пташиного польоту.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» показали розкішну італійську віллу президента Володимира Зеленського. Як відомо, український лідер має віллу на Форте-дей-Мармі – одному з найрозкішніших та найдорожчих італійських курортів.

Згідно з декларацією Зеленського, вілла площею 413 квадратних метрів коштує понад 3 мільйони євро. Однак у декларації за 2020 рік вілла зі списку нерухомості зникла. Відомо, що вона оформлена на дружину Зеленського – Олену.

Журналісти зняли на відео розкішну віллу з висоти пташиного польоту.

До слова, на початку передвиборної компанії Зеленський, який мітив у крісло президента, пояснював, що купив дорогу віллу через недосконалу банківську систему в Україні. За його словами, вілла буде продане зі стартом зйомок нового фільму.