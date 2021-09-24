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Компанія Volvo оновила логотип

Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 12:06
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Компанія Volvo оновила логотип

Тепер він більш мужній. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що шведська компанія Volvo оновила логотип для своїх автомобілів. Оновлений логотип з'явиться в легкових, вантажних, автобусних і морських підрозділах. Однак його задіють з 2023 року.

Відомо, що кожен підрозділ матиме певні кольори. Варто зазначити, що значок повністю плоский, а на ободі, фірмовій стрілці і буквах більше немає 3D-об'єму.

В компанії розповіли, що оновлений логотип також буде представлений в основних соціальних мережах і в новому мобільному додатку Volvo Cars.

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