Аня Мартинюк 24 вересня 2021, 12:06

Тепер він більш мужній.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що шведська компанія Volvo оновила логотип для своїх автомобілів. Оновлений логотип з'явиться в легкових, вантажних, автобусних і морських підрозділах. Однак його задіють з 2023 року.

Відомо, що кожен підрозділ матиме певні кольори. Варто зазначити, що значок повністю плоский, а на ободі, фірмовій стрілці і буквах більше немає 3D-об'єму.

В компанії розповіли, що оновлений логотип також буде представлений в основних соціальних мережах і в новому мобільному додатку Volvo Cars.