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Тепер він більш мужній.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що шведська компанія Volvo оновила логотип для своїх автомобілів. Оновлений логотип з'явиться в легкових, вантажних, автобусних і морських підрозділах. Однак його задіють з 2023 року.
Відомо, що кожен підрозділ матиме певні кольори. Варто зазначити, що значок повністю плоский, а на ободі, фірмовій стрілці і буквах більше немає 3D-об'єму.
В компанії розповіли, що оновлений логотип також буде представлений в основних соціальних мережах і в новому мобільному додатку Volvo Cars.
12:41: Журналісти показали непристойно дорогу віллу Зеленського в Іспанії
10:47: Апеляційний суд визнав карантинні обмеження Кабміну законними
13:18: У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського
12:39: На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн
12:08: В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин
11:32: Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
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