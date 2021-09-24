В Україні закон про олігархів переголосують

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Про це розповів один із депутатів «Голосу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що закон про олігархів №5599, який днем раніше підтримали депутати ВРУ, переголосують через юридичну колізію. Про це заявив депутат партії «Голос» Ярослав Железняк.
«Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти! 100500 раз говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть», - зазначив він.
За словами нардепа, в законі врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній - 396, 398, 406. Він уточнив, що наразі планується переголосувати за статтю 5 закону про те, як олігарх визнається олігархом.
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