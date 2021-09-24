Апеляційний суд визнав карантинні обмеження Кабміну законними

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Маски носити треба, дотримуватися самоізоляції теж.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Шостий апеляційний суд Києва визнав законними карантинні обмеження. Як відомо, Кабінет міністрів України ввів обмеження 11 березня 2020 року, після чого вони доповнювалися.
Відповідна постанова розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень. Як відомо, відповідний позов подавав Ігор Савицький з Миколаєва. 26 травня Окружний адміністративний суд Києва відмовив визнати претензії заявника до Кабміну. Після цього позивач й звернувся до апеляційного суду.
«Апелянт мотивував свої вимоги тим, що суд першої інстанції не повністю з'ясував обставини справи, порушив норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи», - відзначили журналісти.
Але апеляційний суд не погодився з апеляном, чим визнав, що носити маски, дотримуватися самоізоляції та інших правил, надиткованих Кабміном, треба. Варто зазначити, що до цього адміністративні протоколи, складені на порушників маскового режиму, суди в основному відхиляли.
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