Курс QA: профессиональная подготовка

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ИТ-индустрия развивается очень динамично и постоянно требует новых квалифицированных сотрудников. Курс тестирования программного обеспечения, организованный образовательным центром https://lviv.itea.ua/courses-itea/qa/, поможет вам быстро стать частью мира информационных технологий.
Во всех крупных компаниях отдел QA является растущей тенденцией. Существует целый ряд контрагентов, ориентированных в первую очередь на QA-сервис. Часто именно профессиональный уровень отдела обеспечения качества, определяющий развитие сотрудничества. Это также относится к малым предприятиям, где часто рано внедряются отделы тестирования, которые становятся приоритетным органом.
Тестеры обладают очень конкурентоспособным уровнем оплаты. Благодаря курсу тестирования QA вы можете стать настоящим специалистом в области ИТ и начать строить удовлетворительную профессиональную карьеру.
Программа обучения полностью соответствует требованиям, предъявляемым ISTQB (Международной организацией по сертификации специалистов-тестировщиков) к курсам подготовки к сдаче экзамена ISTQB Foundation level.
Все учебные материалы подготовлены на английском языке, что позволяет участникам курса ознакомиться с терминологией работы и расширить свой уровень английского языка. Элементы курса тестер программного обеспечения QA включает в себя: лекции, лабораторные и практические работы, тесты, экзамены, а также подготовку к собеседованию и получение сертификата. Кроме того, каждый из участников курса, связанного с тестированием программного обеспечения, имеет онлайн-доступ к учебным материалам. Требования к участникам:
Программное обеспечение не требует специальной подготовки. Структура обучения построена таким образом, что вы можете начать с нуля.
13:18: У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського
12:39: На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн
12:08: В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин
11:32: Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
09:11: Лучшие отели Одессы
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