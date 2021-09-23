Курс QA: профессиональная подготовка

zmxn 23 вересня 2021, 08:32

ИТ-индустрия развивается очень динамично и постоянно требует новых квалифицированных сотрудников. Курс тестирования программного обеспечения, организованный образовательным центром https://lviv.itea.ua/courses-itea/qa/, поможет вам быстро стать частью мира информационных технологий.

Потребность в специалистах QA

Во всех крупных компаниях отдел QA является растущей тенденцией. Существует целый ряд контрагентов, ориентированных в первую очередь на QA-сервис. Часто именно профессиональный уровень отдела обеспечения качества, определяющий развитие сотрудничества. Это также относится к малым предприятиям, где часто рано внедряются отделы тестирования, которые становятся приоритетным органом.

QA-разработчики имеют очень широкий кругозор. Возможность узнать совершенно разные схемы проектирования позволяет быстро подняться по карьерной лестнице.

Несколько лет работы в области тестирования программного обеспечения, разработки и усилий, позволяет вам стать старшим QA инженером или старшим QA менеджером.

Кроме того, QA-хорошая база для того, чтобы позже стать разработчиком.

Тестеры обладают очень конкурентоспособным уровнем оплаты. Благодаря курсу тестирования QA вы можете стать настоящим специалистом в области ИТ и начать строить удовлетворительную профессиональную карьеру.

Образовательный процесс

Программа обучения полностью соответствует требованиям, предъявляемым ISTQB (Международной организацией по сертификации специалистов-тестировщиков) к курсам подготовки к сдаче экзамена ISTQB Foundation level.

Все учебные материалы подготовлены на английском языке, что позволяет участникам курса ознакомиться с терминологией работы и расширить свой уровень английского языка. Элементы курса тестер программного обеспечения QA включает в себя: лекции, лабораторные и практические работы, тесты, экзамены, а также подготовку к собеседованию и получение сертификата. Кроме того, каждый из участников курса, связанного с тестированием программного обеспечения, имеет онлайн-доступ к учебным материалам. Требования к участникам:

Желание учиться тестировать, находить ошибки.

Умение грамотно обращаться с компьютером.

Наличие собственного ноутбука.

Английский язык на уровне A2-B1.

Внимание, способность концентрироваться.

Техническое образование является дополнительным преимуществом.

Программное обеспечение не требует специальной подготовки. Структура обучения построена таким образом, что вы можете начать с нуля.