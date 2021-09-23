Причины популярности коворкинга

zmxn 23 вересня 2021, 08:30

Это помещение, где любой человек может работать, пока еще не имея своего офиса. Можно снять часть помещения в коворкинге и использовать его круглый год. В офисе можно сидеть только в рабочие часы. Аренда оплачивается по часам. Если сотрудник находится в коворкинговом центре полный рабочий день, то он просто платит за то время, пока он находится там, а не за рабочее время. На сайте https://kharkiv.iteahub.com/ вы можете узнать где находится центр коворкинга.

Основные преимущества сервиса

Также есть возможность взять оборудование в аренду вместе с рабочим местом. Как правило, коворкинги расположены недалеко от остановок общественного или наземного вида городского и пригородного сообщения. Коворкинг — это формат организации рабочего места, при котором люди самостоятельно арендуют рабочее место, оборудованное всем необходимым для работы, а также могут пользоваться всей необходимой корпоративной техникой.

Помимо этого, в коворкингах можно найти не только коллег по совместному делу, но и будущих партнеров по бизнесу. Это своего рода офис в миниатюре, но при этом без офиса в его привычном смысле. Например, коворкингом может быть дом одного человека или целого сообщества единомышленников. В Украине к коворкингу пришли относительно недавно, но уже успели завоевать популярность.

Какие преимущества дают коворкинговые центры?

Можно отметить несколько ключевых преимуществ коворкинга:

Свобода. Можно в комфортных условиях работать над проектами, которыми вы занимаетесь в течение дня. Доступность. Вы можете работать удаленно, не отрываясь от своих дел. Удобство. Не нужно тратить время на дорогу до офиса и обратно, можно совмещать работу и отдых. Мобильность. Работая из офиса, вы подвержены влиянию смены рабочих мест.

Коворкинговый центр — это не только место, где можно работать. Это также место для встреч, общения, проведения форумов, презентаций и т.д. С арендой места нужно определиться заранее — можно прийти и посмотреть. Некоторые коворкинговые центры — это целые офисы разной площади. В такой кооперации можно найти единомышленников и коллег по работе.

Коворкинги могут быть расположены как в центре города, так и в жилом доме. Почему коворкинги стали востребованы? Сейчас все больше людей стремится к удаленной работе и, соответственно, к мобильности. К тому же, это экономически выгодно. Стоимость аренды рабочего места в коворкинге гораздо ниже, чем стоимость аренды офиса в бизнес-центре, где аренда, обычно, осуществляется на условиях почасовой оплаты.