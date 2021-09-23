Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
  • Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами
  • Україну переводять в жовту зону карантину

У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Аня Мартинюк 23 вересня 2021, 13:18
Версія для друку
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Коментар надав Дмитро Пєсков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідерів України та РФ відбудеться. Але для цього повинні бути готові самі Володимир Путін та Володимир Зеленський. А також, коли сторони зрозуміють, про що будуть говорити.

Як відомо, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, де заявив, що готовий до зустрічі з лідером Кремля.

До слова, раніше у Кремлі заявляли, що бажання Володимира Зеленського обговорити Крим ставить під сумнів можливість його зустрічі з російським президентом.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції