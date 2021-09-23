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Коментар надав Дмитро Пєсков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідерів України та РФ відбудеться. Але для цього повинні бути готові самі Володимир Путін та Володимир Зеленський. А також, коли сторони зрозуміють, про що будуть говорити.
Як відомо, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, де заявив, що готовий до зустрічі з лідером Кремля.
До слова, раніше у Кремлі заявляли, що бажання Володимира Зеленського обговорити Крим ставить під сумнів можливість його зустрічі з російським президентом.
13:18: У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського
12:39: На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн
12:08: В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин
11:32: Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
13:24: Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами
09:37: Суперакція від мера Івано-Франківська – Готовий віддати мільйон гривень за ковід-маніпуляцію
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