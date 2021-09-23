У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Аня Мартинюк 23 вересня 2021, 13:18

Коментар надав Дмитро Пєсков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідерів України та РФ відбудеться. Але для цього повинні бути готові самі Володимир Путін та Володимир Зеленський. А також, коли сторони зрозуміють, про що будуть говорити.

Як відомо, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, де заявив, що готовий до зустрічі з лідером Кремля.

До слова, раніше у Кремлі заявляли, що бажання Володимира Зеленського обговорити Крим ставить під сумнів можливість його зустрічі з російським президентом.