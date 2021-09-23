Как понизить употребление топлива на ГБО 2 поколения

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Затраты пропан-бутанового топлива могут увеличиваться по многим причинам. И не всегда неопытный водитель может сразу понять, в чем его ошибка. К наиболее распространенным относят следующие:
ошибочная тактика шофера (быстрый старт, агрессивное вождение и т.п.);
большое наполнение автотранспорта;
другие системы тратят топливо (фары, кондиционер);
употребление низкопробного продукта;
дефекты ГБО (поломки установки, плохая коррекция редуктора и т.д.).
В чем конкретно проблема и как ее решить, смогут определить только специалисты. Поэтому никогда не будет лишним отвезти свое авто в специализированный сервисный центр.
Настройка газа 2 поколения снижает расход газового коктейля. Процесс проходит в несколько этапов:
корректировка восприимчивости редуктора;
подправка автодозатора для впрыскивания пропан-бутана;
регулирование обращений холостого хода на газсмеси;
корректировка числа оборотов мотора, когда осуществляется переброска с бензотоплива на газовое. Обязательное требование - клавиша переключения вида горючего находится в положении «автомат».
Специалисты отмечают, что основным является корректировка редуктора-испарителя. Именно с этим узлом связывают большинство проблем. Все манипуляции следует проводить на прогретом двигателе на основном типе горючего. До регулирования следует убедиться в отсутствии других неполадок: электропроводка, контакты свечей зажигания и т.п.
Этапы манипуляций зависят от устройства трансмиссии. Комплектация включает два винтика: холостой ход и регулирование спецпружины. Такое бывает у вакуумных механизмов. Необходимо методично крутить винты. В первую очередь – холостого хода, потом – чувствительности. Для этого открывают автодозатор. Закручивают первую деталь до упора. Затем ослабляют на 5 оборотов.
Следующий винтик выставляется в среднее положение. Вращение мотора удерживают до 2000 об./мин. При этом крутят элемент холостого хода. Так повторяют, пока движок не начнет моментально реагировать на утапливаемую педаль газа.
К плюсам газоборудования относят следующее:
можно использовать как в движках карбюраторного типа, так и инжекторных;
простота устройства;
легкий монтаж;
простая регулировка ГБО за счет минимума электроники;
штатный запуск мотора на пропан-бутане при положительных температурах;
низкая стоимость оборудования по сравнению с новыми системами газораспределительных конструкций.
Мы рекомендуем осуществить регулировку ГБО 2 поколения в компании «Время Газа». Она пройдет в быстрые сроки. Помимо регулирования, фирма оказывает послегарантийный сервис.
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