Как понизить употребление топлива на ГБО 2 поколения

zmxn 22 вересня 2021, 12:58

Затраты пропан-бутанового топлива могут увеличиваться по многим причинам. И не всегда неопытный водитель может сразу понять, в чем его ошибка. К наиболее распространенным относят следующие:

ошибочная тактика шофера (быстрый старт, агрессивное вождение и т.п.);

большое наполнение автотранспорта;

другие системы тратят топливо (фары, кондиционер);

употребление низкопробного продукта;

дефекты ГБО (поломки установки, плохая коррекция редуктора и т.д.).

В чем конкретно проблема и как ее решить, смогут определить только специалисты. Поэтому никогда не будет лишним отвезти свое авто в специализированный сервисный центр.

Как происходит регулировка ГБО второго поколения

Настройка газа 2 поколения снижает расход газового коктейля. Процесс проходит в несколько этапов:

корректировка восприимчивости редуктора;

подправка автодозатора для впрыскивания пропан-бутана;

регулирование обращений холостого хода на газсмеси;

корректировка числа оборотов мотора, когда осуществляется переброска с бензотоплива на газовое. Обязательное требование - клавиша переключения вида горючего находится в положении «автомат».

Специалисты отмечают, что основным является корректировка редуктора-испарителя. Именно с этим узлом связывают большинство проблем. Все манипуляции следует проводить на прогретом двигателе на основном типе горючего. До регулирования следует убедиться в отсутствии других неполадок: электропроводка, контакты свечей зажигания и т.п.

Этапы манипуляций зависят от устройства трансмиссии. Комплектация включает два винтика: холостой ход и регулирование спецпружины. Такое бывает у вакуумных механизмов. Необходимо методично крутить винты. В первую очередь – холостого хода, потом – чувствительности. Для этого открывают автодозатор. Закручивают первую деталь до упора. Затем ослабляют на 5 оборотов.

Следующий винтик выставляется в среднее положение. Вращение мотора удерживают до 2000 об./мин. При этом крутят элемент холостого хода. Так повторяют, пока движок не начнет моментально реагировать на утапливаемую педаль газа.

Достоинства ГБО второго поколения

К плюсам газоборудования относят следующее:

можно использовать как в движках карбюраторного типа, так и инжекторных;

простота устройства;

легкий монтаж;

простая регулировка ГБО за счет минимума электроники;

штатный запуск мотора на пропан-бутане при положительных температурах;

низкая стоимость оборудования по сравнению с новыми системами газораспределительных конструкций.

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