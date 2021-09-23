На Миколаївщині на неякісні е-підручники витратили 16 млн грн

Аня Мартинюк 23 вересня 2021, 12:39

Фігурантам справи повідомили про підозру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що колишні чиновниці Миколаївської ОДА та керівник місцевого комунального підприємства підозрюються в закупці неякісних електронних підручників для школярів. А саме на 16 мільйонів гривень.

Відомо, що е-посібники були позбавлені заявленого мультимедійного функціоналу. У прес-центрі МВС зазначили, що протягом 2017-2019 років чиновники замовили доступ до платформи сервісів електронної школи для учнів області.

«У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі. Посібники в електронному вигляді були позбавлені функціоналу - не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, що було заявлено у вимогах під час придбання, а представляли собою скановані варіанти підручників», - зазначено в повідомленні.

Чиновникам оголосили підозри за статтею про службову недбалість (ч. 2 ст. 367), а керівнику приватного товариства - за статтею про привласнення, розтрату майна (ч. 5 ст. 191) КК України.