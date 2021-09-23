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В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин

Аня Мартинюк 23 вересня 2021, 12:08
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В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин

Для зберігання вакцини Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Україна отримала нові морозильники для зберігання COVID-вакцин. А саме в рамках програми COVAX. Нові морозильники дозволяють зберігати вакцини при ультранизьких температурах.

За даними прес-служби МОЗ, Україна отримали 3 морозильні камери.

«На цьому тижні в рамках ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 при ультранизьких температурах. Морозильні камери з діапазоном температур від -40 ° C до -86 ° C виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП Укрмедпостач Міністерства охорони здоров'я України», - зазначено в повідомленні.

У міністерстві додали, що додаткові морозильники дозволять збільшити потужності України по зберіганню вакцини Pfizer. Саме вакцина Pfizer вимагає наднизьких температурних умов від -60 ° C до -80 ° C.

 

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