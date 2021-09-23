Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 23 вересня 2021, 11:32

Також понад 100 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 7 866 нових коронавірусних хворих. З них 667 дітей та 175 медпрацівників. Уже традиційно, за збільшенням кількості нових хворих у МОЗ звітують про більшу кількість летальних випадків – 123.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 070 осіб; одужало – 2 305 осіб», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 22 вересня в Україні протестували методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742 особи, експрес-тестами – 33 568 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - 839 осіб.