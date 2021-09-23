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Також понад 100 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 7 866 нових коронавірусних хворих. З них 667 дітей та 175 медпрацівників. Уже традиційно, за збільшенням кількості нових хворих у МОЗ звітують про більшу кількість летальних випадків – 123.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 070 осіб; одужало – 2 305 осіб», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що 22 вересня в Україні протестували методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742 особи, експрес-тестами – 33 568 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - 839 осіб.
12:08: В Україну завезли нові морозильники для зберігання антикоронавірусних вакцин
11:32: Нова картинка від МОЗ – В Україні 7 866 нових ковідних хворих
13:24: Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами
09:37: Суперакція від мера Івано-Франківська – Готовий віддати мільйон гривень за ковід-маніпуляцію
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