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Облепиха - это растение, каждая часть которого богата биологически активными соединениями, которые могут благотворно влиять на здоровье. Его используют как в пищевой промышленности, так и в косметике и фармацевтике. Многочисленные полезные для здоровья свойства делают облепиху все более популярным ингредиентом в блюдах, мазях, кремах и пищевых добавках.
Облепиха - это разветвленный листопадный двудомный кустарник или небольшое деревце, принадлежащее к семейству облепиховых. Широко произрастает почти во всей Азии и Европе. В древней китайской медицине его описывали как растение с исключительными лечебными свойствами. Его также рассматривали как корм для лошадей и как декоративный вид.
Облепиха вырастает до 4 метров в высоту. Относительно легко адаптируется к различным почвенным условиям. Имеет ланцетные листья и темно-коричневые, яйцевидные или эллиптические семена. Ягоды облепихи оранжевого цвета и имеют кисловатый, терпкий вкус. Поэтому облепиха польза и только польза.
Это растение считается ценным источником многих биологически активных веществ, которые могут положительно повлиять на здоровье человека. Полезные фитохимические вещества присутствуют как в плодах и семенах облепихи, так и в ее листьях, корнях и стеблях.
Известно, что облепиха полезные свойства имеет именно органолептические. Ягоды облепихи являются источником:
Несомненно, облепиха обладает сильным антиоксидантным и противовоспалительным потенциалом. Ее можно рассматривать как кладезь аскорбиновой кислоты. Листья этого растения также являются источником полезных для здоровья соединений, таких как бета-каротин, витамин Е, кальций, фосфор, калий, магний, железо и белок. Она также содержат многочисленные полифенолы, включая флавоноиды, дубильные вещества, тритерпены, эллаговую кислоту и катехины. Она полна каротинов, хлорофилла и фолиевой кислоты. Экстракты листьев облепихи обладают антибактериальными, противовирусными, противораковыми, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами. Из семян этого растения получают ценное масло с сильным антиоксидантным потенциалом.
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