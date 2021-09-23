Cryptothemarket.net – Грядет приток криптовалютных миллионеров

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Для новых желающих попасть на рынок криптовалюты может показаться странным поведение его участников. Сторонники самой популярной на сегодня криптовалюты, биткоина, знают об исторических моделях цен на биткойн и почти уверены, как поведет себя виртуальная валюта в скором времени. На cryptothemarket.net знают об этих настроениях больше.
Известный биткойн-инвестор Ларк Дэвис сделал очень важное заявление. По его прогнозу, четвертый квартал станет самым удачным для крипторынка. Это значит, что купить криптовалюту лучше уже сейчас.
Эксперт верит, что как и раньше скачок цен поднимет и цену на криптовалюту. И не просто поднимет, а поднесет до небывалых раньше уровней. По словам Ларка Дэвиса, такой ход событий привидет к притоку криптовалютных миллионеров.
Известный биткойн-инвестор верит, что четвертый квартал этого года принесет много миллионеров, несмотря на то, что уже были озвучены некоторые опасения. Ларк Дэвис настроен оптимистично в своем прогнозе. И не только он.
Как известно, с 2013 года в течение четырех лет рынок потерял значительную стоимость. 2015 и 2016 годы были исключение. Сейчас могут повториться именно 2015 и 2016 годы.
По словам экспертов, если верить в теорию удлинения цикла, тогда биткойн достигнет максимума:
Но если будет наблюдаться снижение цены биткойна в краткосрочной перспективе, похоже, у долгосрочных держателей на рынке будет достаточно места, чтобы это поглотить. Эксперт Джим Крамер даже начал умолять криптоинвесторов фиксировать прибыль на любых криптовалютных доходах в их портфелях, чтобы они не теряли деньги.
Крамер предупредил, что борьба Evergrande, крупного застройщика в Китае, вероятно, будет продолжать оказывать давление на рынки криптовалют. Evergrande также работает в других отраслях, таких как услуги здравоохранения и электромобили. Общая сумма обязательств компании превышает 300 миллиардов долларов, и недавно компания предупредила инвесторов, что может не погасить свои долги. Он предупредил, что если криптовалютный токен рухнет, то он выпотрошит всю крипто-экосистему. Так что он рекомендует сейчас брать криптовалюту в любой форме.
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