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Cryptothemarket.net – Грядет приток криптовалютных миллионеров

Аня Мартинюк 22 вересня 2021, 00:15
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Cryptothemarket.net – Грядет приток криптовалютных миллионеров

Для новых желающих попасть на рынок криптовалюты может показаться странным поведение его участников. Сторонники самой популярной на сегодня криптовалюты, биткоина, знают об исторических моделях цен на биткойн и почти уверены, как поведет себя виртуальная валюта в скором времени. На cryptothemarket.net знают об этих настроениях больше.

Все еще впереди

Известный биткойн-инвестор Ларк Дэвис сделал очень важное заявление. По его прогнозу, четвертый квартал станет самым удачным для крипторынка. Это значит, что купить криптовалюту лучше уже сейчас.

Эксперт верит, что как и раньше скачок цен поднимет и цену на криптовалюту. И не просто поднимет, а поднесет до небывалых раньше уровней. По словам Ларка Дэвиса, такой ход событий привидет к притоку криптовалютных миллионеров.

Известный биткойн-инвестор верит, что четвертый квартал этого года принесет много миллионеров, несмотря на то, что уже были озвучены некоторые опасения. Ларк Дэвис настроен оптимистично в своем прогнозе. И не только он.

Как известно, с 2013 года в течение четырех лет рынок потерял значительную стоимость. 2015 и 2016 годы были исключение. Сейчас могут повториться именно 2015 и 2016 годы.

Произойдет масштабная коррекция на крипторынке

По словам экспертов, если верить в теорию удлинения цикла, тогда биткойн достигнет максимума:

  • в конце 2021 года,
  • в начале 2022 года. 

Но если будет наблюдаться снижение цены биткойна в краткосрочной перспективе, похоже, у долгосрочных держателей на рынке будет достаточно места, чтобы это поглотить. Эксперт Джим Крамер даже начал умолять криптоинвесторов фиксировать прибыль на любых криптовалютных доходах в их портфелях, чтобы они не теряли деньги.

Крамер предупредил, что борьба Evergrande, крупного застройщика в Китае, вероятно, будет продолжать оказывать давление на рынки криптовалют. Evergrande также работает в других отраслях, таких как услуги здравоохранения и электромобили. Общая сумма обязательств компании превышает 300 миллиардов долларов, и недавно компания предупредила инвесторов, что может не погасить свои долги.  Он предупредил, что если криптовалютный токен рухнет, то он выпотрошит всю крипто-экосистему. Так что он рекомендует сейчас брать криптовалюту в любой форме.

 

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