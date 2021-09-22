Синоптик представила «холодний» прогноз для України

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Проте попередила про скорий прихід комфортної погоди.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 23 вересня Україна буде одна з найхолоднішою в Європі.
«Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6+10 градусів. Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на грунті заморозки», - зазначила вона.
У західних областях почне теплішати до +9+13 градусів. Проте тут може бути рвучкий вітер. На Півдні України, в Луганській та Донецькій областях буде ще тепліше, +10+15 градусів.
«Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів! Уважно! Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим шастаючим по лісах громадянам, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться», - додала вона.
Вночі мокрий сніг ймовірний у Карпатах. У Києві тим часом стовпчики термометрів покажуть всього +9 градусів, можливий дощ. За попереднім прогнозом синоптика, на вихідних в Україні синоптична картина стане комфортнішою.
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