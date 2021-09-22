Австралійці максимально голосно заявили про дурість введення локдаунів та примусу колотися вакцинами

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Десятки тисяч людей заявили, що вони не дурні і не підкорятимуться вимогам влади.
Новину передає «Преса України».
Протести в Австралії набирають обертів. Як відомо, австралійці обурені продовженням локдауну в країні, який, як обіцяла влада, мав тривати тиждень. Близько 20 000 людей закрили Мельбурнську трасу під час масового протесту.
Австралійці обурені урядовими обмеженнями та вимогами щодо вакцинації. І хоча австралійські органи охорони здоров'я, принаймні, визнали, що їхній підхід "COVIDZero" насправді неможливий, розчарування серед австралійського народу зростає.
Вчора, 21 вересня, влада була змушена протистояти палаючому гніву громадськості, коли протестувальники здійснили "надзвичайно небезпечний маневр", вийшовши на завантажену автостраду. З’явилися відео з місця події.
"F*ck the Jab!" God Bless Australia!— Supergran6 (@Supergranagain) September 21, 2021
Thousands of angry protesters attempted to shutdown a highway in Melbourne, as police struggled to get a grip on the massive demonstration - using rubber bullets and tear gas.
State Premier Dan Andrews condemned the "terrible behavior" as pic.twitter.com/Io4sCH3wZ4
Рух по автостраді, яка є найжвавішою частиною автостради в Австралії, був змушений зупинитися в обох напрямках, оскільки поліція намагалася розігнати натовп, застосовуючи сльозогінний газ та гумові кулі. Організатори протесту заявили, що вони триватимуть доти, доки не буде здобута перемога.
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