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Суперакція від мера Івано-Франківська – Готовий віддати мільйон гривень за ковід-маніпуляцію

Аня Мартинюк 22 вересня 2021, 09:37
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Суперакція від мера Івано-Франківська – Готовий віддати мільйон гривень за ковід-маніпуляцію

Ковід-агітація набирає обертів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв мільйон гривень першій освітній установі, де вакцинуються абсолютно всі співробітники. Відповідна заява прозвучала під час наради в Івано-Франківській міськраді.

Руслан Марцінків уточнив, що гроші заклад витратить на розвиток власної інфраструктури. До слова, раніше мер заявляв, що видасть 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу. Понад 100 жительок міста зажадали отримати таку винагороду, однак мер швидко змінив свою думку, заявивши, що він жартував.

 

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