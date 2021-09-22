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Заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган в черговий раз підтримав територіальну цілісність України. За його словами, Анкара не вважає дійсним входження Криму до складу Російської Федерації.
Відповідна заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку.
«Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо», - заявив Ердоган.
Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили, що так звані вибори в Криму неправомірні.
09:02: Ердоган нагадав, що Туреччина не визнає анексії Криму
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