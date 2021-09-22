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Ердоган нагадав, що Туреччина не визнає анексії Криму

Аня Мартинюк 22 вересня 2021, 09:02
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Ердоган нагадав, що Туреччина не визнає анексії Криму

Заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган в черговий раз підтримав територіальну цілісність України. За його словами, Анкара не вважає дійсним входження Криму до складу Російської Федерації.

Відповідна заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку.

«Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо», - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили, що так звані вибори в Криму неправомірні. 

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