Ердоган нагадав, що Туреччина не визнає анексії Криму

Аня Мартинюк 22 вересня 2021, 09:02

Заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо, що турецький президент Раджеп Ердоган в черговий раз підтримав територіальну цілісність України. За його словами, Анкара не вважає дійсним входження Криму до складу Російської Федерації.

Відповідна заява прозвучала під час виступу перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку.

«Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом, анексію якого ми не визнаємо», - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили, що так звані вибори в Криму неправомірні.