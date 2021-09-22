В Україні різке збільшення кількості ковідних хворих

Аня Мартинюк 22 вересня 2021, 08:37

У МОЗ також повідомили й про збільшення кількості летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що 21 вересня в Україні виявили 6 754 особи з коронавірусом. Серед них 625 дітей та 125 медиків. Побільшало й летальних випадків – 105.

Одужали за звітний період 2 095 осіб. Уточнюється, що у Харківській області найбільше нових хворих - 774 заражених, у Дніпропетровській області - 556, Донецькій області - 460, у Львівській області – 449 і Одеській області – 442 особи.

У Києві за добу виявили 456 нових випадків зараження.