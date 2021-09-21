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Головний постачальник – Україна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що Білорусь вперше в історії почала купувати картоплю за кордоном ще під час збору врожаю. Причина такого ходу подій – занадто високі ціни на овоч.
Ціни ж виросли на тлі низького врожаю через посуху. Відомо, що за перші 7 місяців поточного року експорт картоплі з Білорусі впав в 3,5 рази, а імпорт зріс на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Головний постачальник картоплі Білорусі – Україна, яка експортувала 15,5 тисячі тонн картоплі.
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