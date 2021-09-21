Білорусь вперше в історії почала купувати картоплю за кордоном 18:05
Поляків почнуть колоти третьою дозою вакцини від ковіду 17:38
В Україні 95 смертей серед щеплених проти коронавірусу українців 17:05
Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну 16:25
В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня 15:17
В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень 12:37
Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських 11:57
У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці 10:07
Что позволит увеличить прибыль со фронтальных погрузчиков 09:36
6+ моментов, которые нужно знать, выбирая металлопластиковые окна 05:23
Курсы программирования - Как начать перспективный путь 08:50
Открыть оффшорный счет 02:11
Але не всіх.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що польський уряд дав добро рекомендаціям по вакцинації третьою дозою вакцини від ковіду. Третю дозу вводитимуть людям старше 50 років та медикам, другу дозу яким зробили більше півроку тому.
Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що з часом ефект від вакцини слабшає, тому третю дозу також отримають люди зі зниженим імунітетом.
Відомо, що третя доза полякам вводитиметься вакцинами від Pfizer і Moderna.
18:05: Білорусь вперше в історії почала купувати картоплю за кордоном
17:38: Поляків почнуть колоти третьою дозою вакцини від ковіду
17:05: В Україні 95 смертей серед щеплених проти коронавірусу українців
16:25: Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну
15:17: В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня
14:01: Холод в Україні домінуватиме
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.