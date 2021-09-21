Поляків почнуть колоти третьою дозою вакцини від ковіду

Аня Мартинюк 21 вересня 2021, 17:38

Але не всіх.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що польський уряд дав добро рекомендаціям по вакцинації третьою дозою вакцини від ковіду. Третю дозу вводитимуть людям старше 50 років та медикам, другу дозу яким зробили більше півроку тому.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що з часом ефект від вакцини слабшає, тому третю дозу також отримають люди зі зниженим імунітетом.

Відомо, що третя доза полякам вводитиметься вакцинами від Pfizer і Moderna.