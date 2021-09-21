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У МОЗ прокоментували цю ситуацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що в Україні зафіксовано 95 летальних випадків серед громадян країни, які вакцинувалися від коронавірусу. У прес-службі МОЗ стверджують, що 77 з них не пов’язано з вакцинацією.
«Причинно-наслідковий зв'язок з проведеної імунізацією відсутня. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовця в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня і смерті 53-річного лікаря Кам'янко-Дніпровського Центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня», - йдеться в повідомленні.
Розслідування 18 смертей ще триває. У Державному експертному центрі МОЗ додали, що в Україні щеплено 6 304 016 осіб, тобто кількість смертей це 0,0015% від всіх щеплених.
18:05: Білорусь вперше в історії почала купувати картоплю за кордоном
17:38: Поляків почнуть колоти третьою дозою вакцини від ковіду
17:05: В Україні 95 смертей серед щеплених проти коронавірусу українців
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