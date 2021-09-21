Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну 16:25
В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня 15:17
В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень 12:37
Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських 11:57
У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці 10:07
Что позволит увеличить прибыль со фронтальных погрузчиков 09:36
6+ моментов, которые нужно знать, выбирая металлопластиковые окна 05:23
Курсы программирования - Как начать перспективный путь 08:50
Открыть оффшорный счет 02:11
Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі 13:59
Як виявилось, у жінки депресія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, режисер Олег Сенцов прокоментував пости у соцмережах своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан. Як відомо, жінка послала «на*уй Україну» і повідомила про від'їзд до Росії. За словами Сенцова, у Каплан «загострення депресії».
«Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням поставитися до важкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час», - зазначив Сенцов.
Як відомо, у постах у соцмережі Каплан, яка переїхала з Москви в Україну у 2016 році, обматюкала українську державу, назвала її найгіршою країною для еміграції. Жінка також заявила, що повертається додому в Росію.
16:25: Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну
15:17: В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня
14:01: Холод в Україні домінуватиме
12:37: В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень
11:57: Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.