Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну

Аня Мартинюк 21 вересня 2021, 16:25

Як виявилось, у жінки депресія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, режисер Олег Сенцов прокоментував пости у соцмережах своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан. Як відомо, жінка послала «на*уй Україну» і повідомила про від'їзд до Росії. За словами Сенцова, у Каплан «загострення депресії».

«Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням поставитися до важкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час», - зазначив Сенцов.

Як відомо, у постах у соцмережі Каплан, яка переїхала з Москви в Україну у 2016 році, обматюкала українську державу, назвала її найгіршою країною для еміграції. Жінка також заявила, що повертається додому в Росію.