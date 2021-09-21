Porsche Тома Круза вигідно продали з молотка

Аня Мартинюк 21 вересня 2021, 15:51

На цьому Porsche актор опановував механічну коробку передач.

Новину передає «Преса України».

Автомобіль Porsche, на якому голлівудський актор і режисер Том Круз знімався у фільмі Ризикований бізнес (1983 рік), був проданий за рекордну суму.

Porsche 928 1979 року випуску з 4,5-літровим двигуном V8 потужністю 240 кінських сил і п'ятиступінчастою механічною коробкою передач виставили на аукціоні Barrett-Jackson у Г'юстоні. За авто виручили 1,9 мільйона доларів. До слова, такі ж моделі Porsche коштують на ринку до 100 тисяч доларів.

Хто виклав чималу суму за автомобіль – невідомо.