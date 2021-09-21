Porsche Тома Круза вигідно продали з молотка

Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну 16:25
В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня 15:17
В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень 12:37
Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських 11:57
У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці 10:07
Что позволит увеличить прибыль со фронтальных погрузчиков 09:36
6+ моментов, которые нужно знать, выбирая металлопластиковые окна 05:23
Курсы программирования - Как начать перспективный путь 08:50
Открыть оффшорный счет 02:11
Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі 13:59
На цьому Porsche актор опановував механічну коробку передач.
Новину передає «Преса України».
Автомобіль Porsche, на якому голлівудський актор і режисер Том Круз знімався у фільмі Ризикований бізнес (1983 рік), був проданий за рекордну суму.
Porsche 928 1979 року випуску з 4,5-літровим двигуном V8 потужністю 240 кінських сил і п'ятиступінчастою механічною коробкою передач виставили на аукціоні Barrett-Jackson у Г'юстоні. За авто виручили 1,9 мільйона доларів. До слова, такі ж моделі Porsche коштують на ринку до 100 тисяч доларів.
Хто виклав чималу суму за автомобіль – невідомо.
16:25: Сенцов відреагував на слова сестри, яка послала Україну
15:17: В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня
14:01: Холод в Україні домінуватиме
12:37: В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень
11:57: Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.