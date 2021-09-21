В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня і 1 травня

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Перенесення вихідного дня пропонують залишити щодо деяких традиційних свят.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 вересня, Український інститут національної пам'яті розробив законопроект. Ним пропонується скасувати таку практику як перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами. Уточнюється, що пропонується скасувати вихідний на Міжнародний жіночий день, що припадає на 8 березня, і День міжнародної солідарності трудящих, що припадає на 1 травня.
В результаті замість 11 вихідних буде 9. А перенесення вихідного дня пропонують залишити щодо деяких традиційних свят.
«Ці міжнародні дні були встановлені як масові свята і вихідні дні в Україні в перші роки більшовицької влади, впроваджувалися в підтримку соціально-політичних рухів», - зазначено в документі.
Також законопроектом пропонується визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.
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