Україну переводять в жовту зону карантину

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Стало відомо, що зміниться для невакцинованих українців.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі кабміну повідомили про переведення України у жовту карантинну зону. Сьогодні, 21 вересня, Держкомісія України з ТЕБ та НС прийняла рішення про переведення всіх регіонів країни в жовту зону.
Уже з 23 вересня діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої карантинної зони, які не діятимуть на українців, які зробили щеплення від коронавірусної інфекції. А саме – заборона на проведення масових заходів, якщо на чотири квадратних метра приміщення припадає понад одну людину. У кінотеатрах і театрах зали повинні бути заповнені лише на половину.
Також у спортзалах на одного відвідувача має припадати 10 квадратних метрів. А школам і вищим навчальним закладам дозволено функціонувати за наявності мінімум 80% вакцинованих співробітників.
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