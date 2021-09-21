Україну переводять в жовту зону карантину

Аня Мартинюк 21 вересня 2021, 14:38

Стало відомо, що зміниться для невакцинованих українців.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі кабміну повідомили про переведення України у жовту карантинну зону. Сьогодні, 21 вересня, Держкомісія України з ТЕБ та НС прийняла рішення про переведення всіх регіонів країни в жовту зону.

Уже з 23 вересня діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої карантинної зони, які не діятимуть на українців, які зробили щеплення від коронавірусної інфекції. А саме – заборона на проведення масових заходів, якщо на чотири квадратних метра приміщення припадає понад одну людину. У кінотеатрах і театрах зали повинні бути заповнені лише на половину.

Також у спортзалах на одного відвідувача має припадати 10 квадратних метрів. А школам і вищим навчальним закладам дозволено функціонувати за наявності мінімум 80% вакцинованих співробітників.