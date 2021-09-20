Что позволит увеличить прибыль со фронтальных погрузчиков

zmxn 20 вересня 2021, 09:36

Такая техника, как фронтальный погрузчик активно используется в народном хозяйстве Украины. Это не удивительно, ведь она многофункциональная, практичная и высокоэффективная. Тем не менее, не все владельцы спецтехники знают, как можно «выжать» из нее по максимуму, заставив приносить больше денег. Об этом мы поговорим в данной статье.

Фронтальный погрузчик и его особенности

Фронтальным погрузчиком называют самоходную машину, у которой рабочий орган располагается в передней части. Такое размещение позволяет оператору техники контролировать рабочий процесс и реагировать по обстоятельствам предельно оперативно. Сами фронтальные погрузчики бывают очень разными по ряду признаков:

движителю, который может быть или гусеничным, или колесным;

размером, согласно которым машины бывают малыми, средними, большими и мини-моделями;

тяговым классом;

функционалом;

техническими характеристиками, в частности, грузоподъемностью;

комплектацией;

стоимостью;

предназначением.

Выбор модели погрузочной техники стоит поручить специалисту, который учтет все моменты и предстоящие условия эксплуатации, задачи. Далее владелец спецмашины обязан обеспечить ей оптимальные условия для применения и хранения, регулярный техосмотр и обслуживание, своевременный ремонт. Желательно, чтобы все сервисные работы выполнял опытный мастер из сертифицированной СТО с применением оригинальных запчастей, качественных расходных материалов.

Комплект сменного оборудования – самый простой способ увеличить прибыль

Чтобы фронтальный погрузчик мог оказывать различные услуги в любых условиях, важно обеспечить его качественным сменным оборудованием, которое можно легко и оперативно сменить. На машину можно навесить:

ковши различной конфигурации и вместимости для работ с любыми материалами;

бульдозерный отвал;

вилы;

захваты бревен или подобных материалов (столбов, труб);

захваты для перекантовки грузов;

крюк;

резчик для стеблей, силоса.

Покупая комплект навесного оборудования для фронтального погрузчика, важно обеспечить ему легкую и оперативную замену инструментов. Если в конструкции используется быстросъемный механизм, то установка и демонтаж навески под силу одному машинисту в течении нескольких минут.

Покупка комплекта сменного оборудования для погрузочной техники не только позволит расширить функционал и возможности машины работать в различных условиях. Она также поможет оптимизировать работу спецтехники, снизив нагрузку, минимизировать простои.

Другие варианты повышения доходности фронтальных погрузчиков

Если удалось уменьшить или устранить вообще простои техники (не только между заказами, но и при смене навесок), то можно посмотреть на другие варианты повышения доходности. В первую очередь – это минимизация расходов. Здесь имеются в виду траты на:

амортизацию, которые увеличиваются за счет длительных простоев с включенным зажиганием, отлучения работников со служебной техникой по личным делам, неаккуратного обращения со спецтехникой (можно использовать специальные контролирующие приборы);

сервисное обслуживание, которое будет обходиться дешевле в рамках гарантии (есть смысл покупать погрузчик новым), причем промежутки между ТО и ремонтом будут большими;

ресурсы, которые требуются для работы – топливо, гидрожидкость, масло и пр. – нужно следить за исправностью всех узлов, ведь при неполадках ресурсы перерасходуются.

Снизить себестоимость услуг можно путем правильного подбора машины и рабочего оборудования. Ведь если техника слишком слабая, то она будет работать на пределе своих возможностей и долго так не выдержит, а слишком сильная потребует больше ресурсов. Повысить прибыль можно путем повышения тарифов на услуги/аренду техники, расширения спектра оказываемых услуг и улучшения их качества, сокращения времени на выполнения задачи.

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