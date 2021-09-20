Открыть оффшорный счет

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Открытие оффшорного счета – это процесс оформления бизнес-аккаунта в финансовом учреждении, которое находится не в стране учреждения компании. Обычно предприниматели принимают решение открыть счет в оффшорном банке из-за более высокого уровня защиты активов и конфиденциальности. В сегодняшней статье мы рассмотрим нюансы, которые следует учитывать при оформлении счета на компанию за границей. Больше информации здесь.
Как показывает практика, оформление оффшорного счета за рубежом характеризуется некоторыми преимуществами, среди которых наиболее значимыми являются:
надежность финансовых учреждений;
репутация страны или банка;
обеспечение защиты активов;
более высокий уровень конфиденциальности;
короткие сроки открытия оффшорного счета на компанию;
качественное обслуживание;
выгодные процентные тарифы банков;
более низкие затраты на обслуживание счета;
диверсификация валюты;
различные налоговые выгоды;
инвестиционные возможности.
Оффшорный банкинг дает ряд преимуществ, которых может не быть в обычной банковской системе внутри страны, где зарегистрирована ваша компания. Кроме того, диверсификация ваших активов по разным каналам, странам, счетам и валютам помогает защитить ваши деньги и снижает риск остаться неподготовленными в случае банкротства банков, обесценивания валюты или экономического краха.
Существует несколько основных типов учетных записей, которые отличаются требованиями и видами использования. Эти различные типы счетов можно в общих чертах разделить на инвестиционные и транзакционные.
Инвестиционные счета предоставляют более широкий доступ к различным инвестиционным и торговым возможностям. У них сложная структура, обычно требующая создания оффшорного траста и наличия надежного инвестиционного менеджера или брокера. Как правило, для открытия инвестиционного оффшорного счета требуется внесение больших начальных депозитов. Такие аккаунты подходят для крупных инвесторов, которые заинтересованы в максимальной прибыли, защите своего средств и при этом не планируют совершать много сделок.
Открытие транзакционного оффшорного счета обычно используется для ежедневной деятельности компании и выполнения операций, связанных с бизнесом. Эти счета обычно не предусматривают такой же набор вариантов инвестирования и первоклассных услуг, как в случае инвестиционных аккаунтов. При этом они подходят для тех, кому необходимо:
иметь более легкий доступ к своим средствам; и
совершать регулярные транзакции.
Процедура открытия счета в оффшоре ранее была довольно простой, однако на данный момент многие юрисдикции ужесточили свои требования в отношении проверки потенциальных клиентов согласно международным стандартам. Если вам нужно открыть оффшорный счет удаленно стоит проконсультироваться со специалистами, которые отслеживают актуальные изменения в этой сфере. Вы можете обратиться к нам за консультацией или посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с дополнительными материалами.
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