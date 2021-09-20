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Открыть оффшорный счет

zmxn 18 вересня 2021, 02:11
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Открытие оффшорного счета – это процесс оформления бизнес-аккаунта в финансовом учреждении, которое находится не в стране учреждения компании. Обычно предприниматели принимают решение открыть счет в оффшорном банке из-за более высокого уровня защиты активов и конфиденциальности. В сегодняшней статье мы рассмотрим нюансы, которые следует учитывать при оформлении счета на компанию за границей. Больше информации здесь.

Особенности открытия счета в оффшорном банке

Как показывает практика, оформление оффшорного счета за рубежом характеризуется некоторыми преимуществами, среди которых наиболее значимыми являются:

  1. надежность финансовых учреждений;

  2. репутация страны или банка;

  3. обеспечение защиты активов;

  4. более высокий уровень конфиденциальности;

  5. короткие сроки открытия оффшорного счета на компанию;

  6. качественное обслуживание;

  7. выгодные процентные тарифы банков;

  8. более низкие затраты на обслуживание счета;

  9. диверсификация валюты;

  10. различные налоговые выгоды;

  11. инвестиционные возможности.

Оффшорный банкинг дает ряд преимуществ, которых может не быть в обычной банковской системе внутри страны, где зарегистрирована ваша компания. Кроме того, диверсификация ваших активов по разным каналам, странам, счетам и валютам помогает защитить ваши деньги и снижает риск остаться неподготовленными в случае банкротства банков, обесценивания валюты или экономического краха.

Открытие корпоративного счета в оффшорном банке: типы счетов

Существует несколько основных типов учетных записей, которые отличаются требованиями и видами использования. Эти различные типы счетов можно в общих чертах разделить на инвестиционные и транзакционные.

Инвестиционные счета предоставляют более широкий доступ к различным инвестиционным и торговым возможностям. У них сложная структура, обычно требующая создания оффшорного траста и наличия надежного инвестиционного менеджера или брокера. Как правило, для открытия инвестиционного оффшорного счета требуется внесение больших начальных депозитов. Такие аккаунты подходят для крупных инвесторов, которые заинтересованы в максимальной прибыли, защите своего средств и при этом не планируют совершать много сделок.

Открытие транзакционного оффшорного счета обычно используется для ежедневной деятельности компании и выполнения операций, связанных с бизнесом. Эти счета обычно не предусматривают такой же набор вариантов инвестирования и первоклассных услуг, как в случае инвестиционных аккаунтов. При этом они подходят для тех, кому необходимо:

  1. иметь более легкий доступ к своим средствам; и

  2. совершать регулярные транзакции.

Заключение

Процедура открытия счета в оффшоре ранее была довольно простой, однако на данный момент многие юрисдикции ужесточили свои требования в отношении проверки потенциальных клиентов согласно международным стандартам. Если вам нужно открыть оффшорный счет удаленно стоит проконсультироваться со специалистами, которые отслеживают актуальные изменения в этой сфере. Вы можете обратиться к нам за консультацией или посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с дополнительными материалами.

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