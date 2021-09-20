Поставки газа в Украине от компании «Твій газзбут»

zmxn 19 вересня 2021, 06:03

Еще совсем недавно правительство Украины контролировало и поставку газа в Украину, и устанавливало тарифы для населения. Сегодня же ситуация очень изменилась, и теперь каждый житель страны может выбирать поставщика голубого топлива исходя из условий и тарифов, которые он предлагает.

Компания «Твій газзбут» предлагает поставку газа не только для бытового использования, но и для различных предприятий. Причем тарифы есть как годовые, так и помесячные. Чтобы узнать стоимость газа для предприятий, вам нужно на сайте ввести свой регион. Компания сегодня предлагает три разных тарифа.

Как выбрать компанию-поставщика газа?

Выбрать компанию, которая будет вам поставлять газ, очень легко. Достаточно изучить те организации, которые работают в вашем регионе. Каждая из них предлагает разные тарифные планы и условия - исходя из этого и можно сделать выбор в пользу одной из них. При этом важно учитывать репутацию, известность компании - чем она крупнее будет, тем надежнее будет ваше сотрудничество.

Компания «Твій газзбут» уже давно работает на Украине и сотрудничает с 17 разными поставщиками голубого топлива. Многие украинцы уже заключили договор с данной организацией, о чем и свидетельствует статистика.

Сегодня цена на голубое топливо зависит от множества факторов:

● от количества поставщиков. Чем их будет больше, тем будут меньше тарифы на газ. Именно так формируется конкуренция, которая и влияет на рынок газа в Украине;

● мы продолжаем зависеть от европейского рынка, так как именно оттуда в большинстве случаев мы и получаем газ;

● от сезона. В летний период тарифы всегда меньше, зимой они начинают расти, особенно если погода очень холодная.

Заключая договор с компанией-поставщиком, вы можете значительно сэкономить. Ведь круглый год цена на газ будет фиксированной, а это надежная защита от резких подорожаний на голубое топливо. К тому же без предупреждения вам тариф никто поднимать не будет. Еще одно преимущество - вы всегда можете рассчитать расходы на оплату услуг.

Перед тем, как заключать договор с компанией-поставщиком, вам нужно изучить все предложения в своем регионе, а также конкретные тарифы от определенных организаций. После этого вам нужно просто подать заявку и ждать ответа. В короткие сроки вас уведомят о том, с какого именно числа вам будут предоставляться услуги. Но вам могут и отказать, если вы не добросовестный пользователь и у вас есть задолженности по коммунальным услугам.