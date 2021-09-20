Холод в Україні домінуватиме

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Але на тепло українці ще можуть розраховувати.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 21 вересня в більшості областей України температура повітря сягне максимально лише +7+12 градусів.
«Трохи тепліше - на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12+18 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами!» - попередила вона на своїй сторінці у соцмережі.
Опади у вигляді дощу очікуються у північних областях, центральних та на Харківщині. На Півдні, в Луганській та Донецькій області суттєві опади малоймовірні. З 22 вересня опадів побільшає, а в Карпатах можливий сніг.
У Києві 22 вересня денна температура повітря становитиме +7+9 градусів, можливий короткочасний дощ. За прогнозом синоптика, на наступних вихідних в Україні суттєво потепліє.
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