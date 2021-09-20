Холод в Україні домінуватиме

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 14:01

Але на тепло українці ще можуть розраховувати.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталка Діденко повідомила, що 21 вересня в більшості областей України температура повітря сягне максимально лише +7+12 градусів.

«Трохи тепліше - на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12+18 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами!» - попередила вона на своїй сторінці у соцмережі.

Опади у вигляді дощу очікуються у північних областях, центральних та на Харківщині. На Півдні, в Луганській та Донецькій області суттєві опади малоймовірні. З 22 вересня опадів побільшає, а в Карпатах можливий сніг.

У Києві 22 вересня денна температура повітря становитиме +7+9 градусів, можливий короткочасний дощ. За прогнозом синоптика, на наступних вихідних в Україні суттєво потепліє.