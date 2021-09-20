В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 12:37

Вони полювали на кефаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 вересня, у прес-службі Нацполіції повідомили, що одеські правоохоронці викрили двох браконьєрів у Національному парку «Тузловські лимани». Мова йде про 50-ти та 44-річного жителів Білгород-Дністровського району.

Вони сітками виловили майже три тисячі рибин кефалі й спричинили рибному господарству України збитків на суму понад 1,7 мільйонів гривень.

У зловмисників вилучили гумовий човен, 11 сіток загальною довжиною майже 500 метрів та понад 240 кг незаконно виловленої риби. Тепер їм загрожує штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.