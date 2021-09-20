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Зловмисника затримали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 вересня, стало відомо, що у Київській області минулої ночі 33-річний водій Audi збив шлагбаум та відкрив вогонь у бік поліцейських. В результаті відбулась погоня.
«Киянин, який сів за кермо напідпитку, за іронією долі, виявився ще й членом громадського формування з охорони громадського порядку», - прокоментував подію глава поліції Київської області Андрій Небитов.
Зловмисника затримали. Виявилося, що він був п'яним. Він «задув» 2,5 проміле алкоголю. Затримання відбулось лише через 40 хвилин. Обійшлось без постраждалих. До слова, зловмисник уже притягували до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) КК України.
12:37: В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень
11:57: Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських
10:07: У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці
08:50: Курсы программирования - Как начать перспективный путь
13:59: Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі
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