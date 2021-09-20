Теракт у Пермі – 8 людей загинули

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 11:22

Терориста затримали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 вересня, в університеті Пермі сталась стрілянина. Близько 11:00 стрілок відкрив вогонь біля будівлі, на території студенського містечка. Відомо, що 8 людей загинуло, 6 поранено.

За даними російських ЗМІ, відбулась евакуація студентів. Також з'явилися перші відео з місця події.

Уже відомо, що нападником є Тимур Бекмансуров, який анонсував теракт. Зловмисник затриманий. Відомо також, що він поранений.