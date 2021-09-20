Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
  • МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
  • Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Теракт у Пермі – 8 людей загинули

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 11:22
Версія для друку
Теракт у Пермі – 8 людей загинули

Терориста затримали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 вересня, в університеті Пермі сталась стрілянина. Близько 11:00 стрілок відкрив вогонь біля будівлі, на території студенського містечка. Відомо, що 8 людей загинуло, 6 поранено.

За даними російських ЗМІ, відбулась евакуація студентів. Також з'явилися перші відео з місця події. 

Уже відомо, що нападником є  Тимур Бекмансуров, який анонсував теракт. Зловмисник затриманий. Відомо також, що він поранений.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції