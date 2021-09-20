Теракт у Пермі – 8 людей загинули

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Терориста затримали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 вересня, в університеті Пермі сталась стрілянина. Близько 11:00 стрілок відкрив вогонь біля будівлі, на території студенського містечка. Відомо, що 8 людей загинуло, 6 поранено.
За даними російських ЗМІ, відбулась евакуація студентів. Також з'явилися перші відео з місця події.
Уже відомо, що нападником є Тимур Бекмансуров, який анонсував теракт. Зловмисник затриманий. Відомо також, що він поранений.
12:37: В Одесі браконьєри наловили риби на понад 1,7 мільйонів гривень
11:57: Біля Києва п'яний на Audi відстрілювався від поліцейських
10:07: У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці
08:50: Курсы программирования - Как начать перспективный путь
13:59: Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі
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