В Україні плюс 2265 нових ковідних хворих

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Та 44 смертей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 вересня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 2 265 нових ковідних хворих. З них 275 дітей та 22 медпрацівника.
«За добу протестовано: методом ПЛР – 13 058 осіб, методом ІФА – 2 011 осіб, експрес-тестами – 9 723 особи», - уточнили в МОЗ.
У відомстві уточнили, що за добу було госпіталізовано 1 255 осіб, 44 пацієнти померли. Найбільша кількість нових випадків захворювання у Харківській області – 218 осіб, Чернівецькій області – 200 осіб.
10:07: У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці
08:50: Курсы программирования - Как начать перспективный путь
13:59: Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
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