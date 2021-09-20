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В Україні плюс 2265 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 10:46
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В Україні плюс 2265 нових ковідних хворих

Та 44 смертей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 вересня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 2 265 нових ковідних хворих. З них 275 дітей та 22 медпрацівника.

«За добу протестовано: методом ПЛР – 13 058 осіб, методом ІФА – 2 011 осіб, експрес-тестами – 9 723 особи», - уточнили в МОЗ.

У відомстві уточнили, що за добу було госпіталізовано 1 255 осіб, 44 пацієнти померли. Найбільша кількість нових випадків захворювання у Харківській області – 218 осіб, Чернівецькій області – 200 осіб.

 

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