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У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці

Аня Мартинюк 20 вересня 2021, 10:07
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У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який пережив клінічну смерть на уроці

Мати хлопчика розповіла деталі. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Запоріжжі помер 14-річний школяр Іван Чекулаев, який на початку вересня пережив клінічну смерть. Інцидент трапився на уроці історії. Третього вересня хлопчику стало погано, тоді учитель та завгосп надали йому першу допомогу до приїзду швидкої. Відомо, що хлопчик навчався в запорізькій гімназії №8. 

Мати дитини розповіла, що у лікарні хлопчик підчепив грибок та інфекцію. Школяра обстежили, проте серйозних патологій медики не виявили. Його лікували від ВСД і аритмії. 19 вересня дитина померла.

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