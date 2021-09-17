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Та не забувати про протиепідеміологічні заходи безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,17 вересня, стало відомо, що МОЗ опублікував перелік рекомендацій для безпечного перебування учнів в школах. А саме на тлі настання прохолодного сезону та збільшення кількості випадків захворювання на смертоносний китайський вірус.
Так, навчальним закладам рекомендують проводити заняття на свіжому повітрі.
«У разі прояву симптомів захворювання, потрібно самоізолюватись і звернутися за медичною допомогою», - йдеться в повідомлення.
Також нагадується, що в приміщення шкіл слід пускати за умови використання відвідувачами засобів індивідуального захисту.
13:59: Українським школярам МОЗ радить вчитися на свіжому повітрі
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
09:10: Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
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