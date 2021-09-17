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Спортсмен Максим Крипак став Героєм України

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 13:21
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Спортсмен Максим Крипак став Героєм України

У нього 7 нагород з Паралімпіади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,17 вересня, що 26-річний український паралімпієць Максим Крипак став Героєм України. Як відомо, спортсмен взяв 5 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.

Плавець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади. У нього також є одна срібна і бронзова медалі. Варто зазначити, що спортсмен є десятикратним паралімпійських чемпіоном з плавання. 

Про присвоєння йому звання стало відомо під час зустрічі паралімпійців з українським президентом Володимиром Зеленським.

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