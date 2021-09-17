Спортсмен Максим Крипак став Героєм України

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У нього 7 нагород з Паралімпіади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,17 вересня, що 26-річний український паралімпієць Максим Крипак став Героєм України. Як відомо, спортсмен взяв 5 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.
Плавець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади. У нього також є одна срібна і бронзова медалі. Варто зазначити, що спортсмен є десятикратним паралімпійських чемпіоном з плавання.
Про присвоєння йому звання стало відомо під час зустрічі паралімпійців з українським президентом Володимиром Зеленським.
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
09:10: Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
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