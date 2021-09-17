Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
  • МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
  • Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

COVID-щеплення зробили ще 123 тисячям українців

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 10:25
Версія для друку
COVID-щеплення зробили ще 123 тисячям українців

Бажаючих вколотися стає більше. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні щеплення проти коронавірусу зробили ще 122 906 осіб. Найчастіше для цієї цілі застосовують вакцину Pfizer. За минулу добу нею було вакциновано 64 511 осіб, ще 120 осіб вакцинувалися препаратом Moderna.

Відомо, що першу дозу отримала 72 201 особа, другу - 50 705 осіб. Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення, 316 центрів вакцинації.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції