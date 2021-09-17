COVID-щеплення зробили ще 123 тисячям українців

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Бажаючих вколотися стає більше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні щеплення проти коронавірусу зробили ще 122 906 осіб. Найчастіше для цієї цілі застосовують вакцину Pfizer. За минулу добу нею було вакциновано 64 511 осіб, ще 120 осіб вакцинувалися препаратом Moderna.
Відомо, що першу дозу отримала 72 201 особа, другу - 50 705 осіб. Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення, 316 центрів вакцинації.
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
09:10: Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
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