На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 09:47

Обійшлось без потерпілих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, на південно-західному острові Суваносе в Японії відбулося виверження вулкана. За даними японських ЗМІ, яке посилається на національне метеорологічне управління країни, в радіусі 1 км від кратера був зафіксований викид вулканічних порід.

Сейсмологи тим часом попереджають про ймовірність продовження вулканічної активності на острові. Тому було оголошено третій рівень небезпеки з п'яти. Тобто до вулкану не можна наближатися на відстань менше 2 км.

Довідка: Суваносе розташований в 230 км на північний захід від великого міста Кагосіма. У червні поточного року тут вже відбувалось виверження вулкану.