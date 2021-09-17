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Обійшлось без потерпілих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 вересня, на південно-західному острові Суваносе в Японії відбулося виверження вулкана. За даними японських ЗМІ, яке посилається на національне метеорологічне управління країни, в радіусі 1 км від кратера був зафіксований викид вулканічних порід.
Сейсмологи тим часом попереджають про ймовірність продовження вулканічної активності на острові. Тому було оголошено третій рівень небезпеки з п'яти. Тобто до вулкану не можна наближатися на відстань менше 2 км.
Довідка: Суваносе розташований в 230 км на північний захід від великого міста Кагосіма. У червні поточного року тут вже відбувалось виверження вулкану.
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
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